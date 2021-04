Tele „KUUUURIJA“ | Eesti sõjaline laskemoon on sattunud ebaseaduslikult võõrastesse kätesse Toimetas Merilyn Närep , täna 21:00 Jaga: M

Ärimehest laskesportlane Yuri Petrov räägib „Kuuuurijas“, kuidas võttis linti oma jutuajamise Eesti practical-laskmise ühingu (EPLÜ) kunagise juhatuse liikme ning Harju maakohtu kohtuniku Alan Biiniga. Just sellest jutuajamisest selgus, mismoodi liigub practical-laskmise võistlustel Eesti sõjaline laskemoon. „Kõik laskurid teavad, et padrunid on pärit kaitseliidu ladudest,“ tunnistab kunagine lasketiiru omanik Evgeny Petrushev.