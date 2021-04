Inimesed Viive Ernesaks: „Olen läbi aegade Endrikuga koos töötanud.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 19:32 Jaga: M

Viive Ernesaks Foto: Teet Malsroos

Viive Ernesaks, kes on Ago-Endrik Kergega poolsada aastat teatrites koostööd teinud, lubab kasutada oma meenutusi Kergest, mida ta on kirja pannud oma elulooraamatusse „Viiv“. Just Ago-Endrik Kerge oli see, kes ärgitas teda raamatu jaoks ühest ja teisest kõnelema ja esitas n-ö kaadritaguseid küsimusi. Koos on nad läbi elanud ka ühe õnneliku lõpuga õnnetuse.