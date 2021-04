Kriitikud nurisevad: Oscari gala jäi lahjaks! 

Tseremoonia toimus sedapuhku Union Stationi raudteejaamas, kuid kriitikud täheldasid, et suurt erinevust tavapärase Dolby Theateriga ei paistnud. Konferansjeed polnud juba kolmandat aastat. Produtsentide otsusel jäid parima originaallaulu auhinna nominentide etteasted teleülekandest välja ning tavapäraseid filmitutvustusi näidati palju vähem kui tavaliselt. Teiste seas heidab väljaande The Atlantic kriitik ette, et klippidega ei esitletud kostüümikunstnike või grimeerijate-juuksurite tööd – need kategooriad on ometi visuaalselt köitvad. Auhinna väljahõikajad iseloomustasid ja austasid küll nominente, „kuid ülistatute loomingu esiletõstmisele need heade kavatsustega monoloogikesed eriti kaasa ei aidanud,“ nendib The Atlantic.