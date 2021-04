Silvia Ilves meeleavaldustel käimisest: tahtsin olla osa toetajate hallist massist, muidugi mõtlesin pärast, kas pidin nii keevaliseks minema

Tšellist Silvia Ilves tõdeb, et tema elu on keeratud täiesti pea peale. Hiljuti osales Silvia Tallinnas toimunud meeleavaldustel. „Tahtsin olla osa hallist massist, kes meeleavaldust läksid toetama. Mulle meeldisid need mõtted. Ma ei tahtnud, et see niimoodi läheb.”