ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Naljamees Piltpull unistab tähesärast väljaspool virtuaalmaailma: „Võtke mind tööle!“

Henri TikTokid on naljakad ja läbimõeldud. Ja seda märkavad ka vaatajad. Kui nii mõnegi teise tiktokkeri videote alla on visatud vähemalt kümneliitrise ämbriga kriitikat, siis Henri saab vaid kiita. „Sa oled Eesti parim tiktokker,“ õhkab üks tema 18 000 jälgijast. Teine lisab: „Su TikTokid on mu lemmikud!“