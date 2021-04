Blogija Mallukas muljetab tissiopist: pooled kleidid-pluusid on nüüd rinnust kitsad 

Blogija Mariann Treimann käis kolm nädalat tagasi tissiopil ja muljetab nüüd blogis, kuidas tal läinud on. „Eks nad natukene suured veel näevad välja, aga kuna opist on nii vähe aega möödas ja nad ei ole veel alla langenud, siis praegu näeb ilma rinnahoidjateta välja, nagu mul oleks extra push up rinnahoidja seljas. Aga no öeldaksegi, et see lõpptulemus hakkab olema umbes kuue kuu pärast,” kirjutab ta ja lisab, et vajab kiiremas korras uusi rinnahoidjaid, sest vanu enam naljalt selga ei venita.

Operatsiooni viis läbi Malluka hea sõber, kirurg Mart Eller. „Peale Lende sündi võtsin täiega juurde ja mu figuur ja kehakuju on juba selline, et enamus koguneb just kõhule ja noh, lotti. Ehk sattusin lambist just Mardi konsultatsioonile ja esimesest minutist sain aru, et tegemist on täpselt sellise minu inimesega,” kirjutab ta, et neil oli kohe hea klapp ja viskasid omavahel nalja.