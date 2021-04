TÄHETARKUS 26. APRILL – 2. MAI | Elizabeth Samose saarelt: tekib soov teha asju, mis on keelatud 

26.04 – 02.05

Üldine energia on praegu pigem rahulik.

Päike, Merkuur ja Veenus on kõik rahulikus maamärgis, Sõnnis. See näitab, et asjad võivad kulgeda aelasemalt kui tavaliselt, aga samas on mõnus ja rahulik.

Marss on Vähis, mis näitab, et inimestel on praegu vähe energiat. Isegi kui emotsioone on palju, ei jõua keegi nendega midagi ette võtta. Suhetes võib tekkida pingeid, aga kuna inimesed on väsinud, ei pruugi neist suuremaid tülisid edasi areneda.

27.04 Täiskuu Skorpionis

Täiskuu on alati intensiivne periood. Seekord on see Skorpionis, mis lisab kuuseisule salapära ja sügavust.

Praegune täiskuu on hea aeg, et tegeleda oma sügavama poole ja spirituaalse enesearenguga. Oled oma sisemise minaga tavapärasest rohkem kontaktis, seega võid aru saada asjadest, mille üle oled viimasel ajal mõtisklenud.