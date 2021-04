Rolling Stonesi rokkaril diagnoositi juba teist korda vähk 

73aastane Rolling Stonesi rokkar ütles The Sunile, et sedapuhku tuvastati tal väikerakuline vähk. Ravi ja paranemise ajal mõistnud Ronnie - kuue lapse isa -, et tal tuleb leppida: mis tuleb, see tuleb. "Ma ei saa teha muud kui positiivne püsida, olla tugev ja võidelda, aga ülejäänu on kõrgemate vägede teha."