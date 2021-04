KÄTŠ AMEERIKA MOODI! Merylin Nau: tšikid tahtsid mulle vetsus tappa anda 

Sisulooja Merylin Nau räägib, et ta valiti USAs ühte projekti modelliks. Seda kohta ihaldasid aga ka väga paljud teised. Nii jäigi ta kadedusest lõhki minevate naiste hambusse. „Nad arvasid, et on tore mind vetsu tirida, seal tappa anda ja siis saavad minust lahti,” räägib Merylin hirmsast seigast.