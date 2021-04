Lenna Kuurmaa Vanilla Ninja hiilgeajast: mingil hetkel tundsime, et meile on liiga tehtud 

"Mingil hetkel me tundsime, et meile on liiga tehtud," vahendab Äripäev Lenna sõnu. Tema sõnul muutusid nendega koostööd teinud plaadifirma otsused hämaraks ja läbipaistmatuks. "Otsustasime, et tahame ise rohkem kontrollida ja olla otsustajad oma loomingus," lisas Kuurmaa.

Vanilla Ninja teatas taasühinemisest, mida fännid on juba aastaid oodanud, mullu novembris. "Oleme koos David Brandesega viimase aasta jooksul uut muusikat salvestanud ja allolevalt lingilt saab juba kahte värsket lugu "The Reason Is You" ja "It Ain't You" natukene kuulata. Ja mis veel tore – oleme jälle neljakesi ehk et Triinu on ka bändis tagasi. Endal on ka ausalt öeldes raske uskuda, et see kõik juhtub, aga nii on," teatas Piret Järvis-Milder.