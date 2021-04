Helen Randmetsa perekonnas on uus liige: alguses panin teda magama nagu väikest last 

Helen Randmetsa perekonnas on uus liige – koer Vanilla. Ta tõdeb, et mõte koer võtta tiksus juba ammu peas. Vaja oli leida, vaid see õige tõug. „Nii mina, kui abikaasa oleme koduloomadega kasvanud, peamiselt koertega, siis tundus see väga loogiline samm, et ei tahaks oma lapsi sellest kogemusest ilma jätta. Ma usun, et see on neile väga vajalik.”