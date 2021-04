Suri Soome estraadilegend Fredi 

Ilkka rääkis Ilta-Sanomatele, et sõbra surm oli tema jaoks vapustus. Fredi olnud haiglas, kuid uuel nädalal pidanuks ta koju pääsema. "Ma ei mõista, kuidas surm saab nii ootamatult tulla," ütles Frediga sõjaväes sõbrunenud ning temaga koos aastakümneid Kivikasvotes ehk Kivinägudes laulnud Lähteenmäki.

Sõber ja kolleeg kinnitab, et Siitonen ei põdenud koroonat. Fredi oli pärast jõule oma koduõues kukkunud ning puusale viga teinud. Sestsaadik läinud tervis allamäge.

Fredi oli aastakümneid Soome estraadi nimekamaid artiste. 1967 ja 1976 esindas ta oma kodumaad Eurovisionil. Ta oli ka helilooja, kelle paladest on tuntumad "Kolmatta linjaa" ja "Pieni nukke".

Fredi oli 1969. aastast abielus Eva-Riitta Siitoneniga. Neil on kaks last. Lauljast tütar Hanna-Riikka, kes on tuntud duost Taikapeili, suri 2018. aastal vähki.