Parima võõrfilmi Oscari režissöör pühendas auhinna liiklusõnnetuses hukkunud tütrele 

Ida pidanuks mängima Mads Mikkelseni tegelaskuju tütart. Stsenaariumi lugedes oli tüdruk vaimustusse sattunud, meenutas isa pisarsilmi. "Ida pidi selles filmis mängima ning kui keegi julgeb uskuda, et ta on praegu kuidagiviisi meie seltsis, siis te näeaksite, et ta plaksutab ja hõiskab koos meiega," ütles Vinterberg laval. "Juhtus nii, et me tegime selle filmi tema mälestuseks - mälestusmärgina talle," vahendab CNN.com.

Taani režissöör on varasemas CNNi intervjuus rääkinud, kuidas "Järgmise ringi" tegemine aitas teda rängal leinaajal. "See andis mu elule sihi ja hoidis mind vabalangusest. Ja ma tundsin, et Ida jaoks filmi tegemises on mingi kõrgem eesmärk." Enne tütre surma oli Vinterbergi siht teha eluusku sisendav film. "See muutus nüüd hädavajalikuks. Tahtsin tähistada elu, millest me nii kergesti ilma jääme." Suurt tuge sai režissöör näitlejatelt, aga ka tütre koolikaaslastelt - koolistseenid vändati Ida koolis ning tema klassikaaslased mängisid filmis.