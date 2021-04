PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 27. aprill 

Äkilise ja ettearvamatu päev, tuleb hoiduda lepingute sõlmimisest ja lubaduste andmisest. Eriti oluline on see äritegevuses ja rahaasjade ajamises.

Meeleolud vahelduvad kiiresti, emotsioonid on tugevad. See ei ole ainult sinu probleem – ka kaaslased võivad mistahes infot meelevaldselt, tunnetest lähtuvalt tõlgendada.

Suhtlemist on palju, aga meeleolu on ärev – inimesed on närvilised. Raske on juttu ühel teemal hoida, vägisi kisuvad jutuajamised vaidlusteks või etteheidete tegemiseks.