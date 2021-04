Jalmar Vabarna annab välja sooloplaadi: Eesti mehed ei julge teha kitarrisoolot nii, et nad samal ajal ei lõõrita 

Oma esimese sooloplaadi avaldas Vabarna juba viis aastat tagasi ning käis selle raames ka esitlustuuril. Üks mees ütles talle kontserdijärgselt, et nii tore oli lõpuks kuulata muusikat, mille ajal sai ka omi mõtteid mõelda, mitte ei pidanud kuulma, kuidas keegi pidevalt hello või what love is ütleb. "Tänu sellele kommentaarile sain aru, et teen õiget asja," meenutab Vabarna. Just see andis indu anda välja teine sooloalbum.