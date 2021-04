Märt Avandi: minus on kogu aeg tung olla kadunuke matustel ja peigmees pulmas 

Kuigi vanusega on tulnud oskus selle üle aina paremini naerda, siis see soov ja tung olla kogu aeg kadunuke matustel ja peigmees pulmas, pole suurt vähenenud. Märt lisab, et on selle iseloomujoonega juba leppinud ja sellest lahti saada enam ei proovi. "Seega igasugused auhinnad lähevad mulle alati korda. Tihtipeale ilmselt isegi rohkem, kui vaimse tervise huvides minna võiks," ütleb ta.

Sel sügisel plaanib Avandi aga publikuni tuua oma esimese monotüki. "Selle monotükiga olen end tabanud mõttelt, miks ma isegi juba selle peale mõeldes ja kujutledes, kuidas esietendus või ka 23. etendus võiks välja näha, natuke närvi lähen ja pulss tõuseb. See on selles, et analüüsidel saan aru, et seoses sellega on läbikukkumishirm. Natuke on. Üritan sellest lahti lasta ja endaga selle koha pealt tegeleda, sest ega maailm teistpidi pöörlema ei hakka, kui sa läbi kukud," räägib Märt.