MÄRT AVANDI LOOBUB PARDIRALLI JUHTIMISEST: olen uhke, et meie Alberti lugu on saanud niivõrd võimsa ja ootamatu jätku 

"Meie liit on kasvanud nii suureks ja tugevaks ja Pardiralli on nii tugev märk, et minu isik või nägu ei anna sellele enam midagi juurde ega võta ära. Aga ta toimib kindlasti suurepäraselt ka ilma minu kohaloluta. Me mõtlesime, et aeg on ümber ja laseme Pardirallil toimetada ilma meieta," rääkis Avandi ja lisas, et ürituse korraldamine on andnud talle väga palju.

Samal teemal 400 000 eurot vähihaigetele lastele: kuhu kulub Pardirallil kogutud raha? 06.11.2020 GALERII | Pardirallil lasti vannipardid vurama 30.08.2020 "Kuna see rõõm ja abi ning lootus, mida on antud nendele lapsevanematele paljuski läbi Pardiralli, on hindamatu. Ma olen uhke, et meie Alberti lugu on saanud niivõrd võimsa ja ootamatu jätku," sõnas Avandi, kes kaotas oma viieaastase poja vähile. "Ma tahtsin midagi ära teha just seepärast, et see katsumus meil oli selline, kus oli palju vajakajäämisi. Ma tahtsin seda parandada ja ma olen selle üle uhke, et täpselt nii ongi läinud."

Avandi tõi välja, et seitsme aasta jooksul on Pardiralliga kogutud üle miljoni euro. Vähihaigete laste vanemate liidu juhatuse esimees Kaili Semm tõdes, et selle rahaga on tehtud väga palju head. "Me ei ole isegi kokku lugenud neid tänulikke peresid ja särasilmseid lapsi, keda oleme väga rasketes olukordades ja väga trööstitutes muredes saanud aidata."