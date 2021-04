SULGEB ROOSA UKSE: Hanna Liina Võsa muusikalikooli jaoks jääb see kevad viimaseks 

Muusikalikoolist lahkumise kohta ütleb Võsa, et tegu polnud koroonast ega distantsõppest tingitud raskustega, vaid piklat küpsenud otsus on isiklik ja mitmetahuline. “Olen väga tänulik selle kogemuse eest ja uhke meie viimase viie aasta tehtud töö üle! Kahjuks minu visioon ei ühildunud enam kooli struktuuriga ja seetõttu olen otsustanud Hanna-Liina Võsa muusikalikooli kunstilise juhi töö lõpetada.”

Tulevikus tahab Hanna Liina jätkuvalt oma töö noortega siduda, kuid seda juba teises formaadis ja pigem projektipõhiselt. “Minu eesmärk on olnud anda noortele edasi midagi, mida olen ise õppinud ja pakkuda neile võimalusi, mida mulle on antud. Annan endiselt endast oleneva, et neile võimalusel vahvaid väljundeid pakkuda.”