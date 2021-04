SULGEB ROOSA UKSE! Hanna-Liina Võsa lahkub omanimelise muusikalikooli juhi kohalt: kunagi varem pole ma nii raske valiku ees seisnud

"Mitte kunagi varem pole ma nii raske valiku ees seisnud," tõdeb Võsa intervjuus Õhtulehele.

"Kindlasti hakkan taga igatsema seda, kui saan mõnele noorele päriselt kasulik olla ja tema muredele ning rõõmudele kaasa elada. Samuti võib-olla 'Võsakate' ühtsustunnet, sest see on hüüdnimi, mis lapsed esimesel aastal endale panid. Olen muidugi veendunud, et see on miski, mis kannab neid läbi elu ja selle aja jooksul loodud sõprussuhted nii lihtsalt ei purune," ütleb Võsa.

Võsa sõnul on uudis värske ja laste reaktsioonid tema lahkumisest pole temani veel jõudnud, küll aga on osad lapsevanemad saatnud armsaid sõnumeid.

Muusikalikoolist lahkumise kohta ütles Võsa pressiteate vahendusel, et tegu polnud koroonast ega distantsõppest tingitud raskustega, vaid pikalt küpsenud otsus on isiklik ja mitmetahuline. "Olen väga tänulik selle kogemuse eest ja uhke meie viimase viie aasta tehtud töö üle! Kahjuks minu visioon ei ühildunud enam kooli struktuuriga ja seetõttu olen otsustanud Hanna-Liina Võsa muusikalikooli kunstilise juhi töö lõpetada."

Tulevikus tahab Hanna-Liina jätkuvalt oma töö noortega siduda, kuid seda juba teises formaadis ja pigem projektipõhiselt. "Minu eesmärk on olnud anda noortele edasi midagi, mida olen ise õppinud ja pakkuda neile võimalusi, mida mulle on antud. Annan endiselt endast oleneva, et neile võimalusel vahvaid väljundeid pakkuda."

Võsa tänab kõiki, kellega on muusikalikooli teed ja toimetused viie aasta jooksul ristunud. Samuti õpetajaid, kes on oma teadmisi, oskuseid ja kogemusi lastele jaganud.