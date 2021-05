POLNUD PIISAVALT TULUS? Hanna-Liina Võsa äripartner paljastab tegeliku põhjuse, miks laulja muusikalikooli juhtimisest loobus

"Kooliidee tuli viis aastat tagasi minu poolt, mina olen kooli looja ja tegin ka Hanna-Liinale ettepaneku tulla kunstiliseks juhiks. Kuna Hanna-Liina on tegevartist, tal on ikkagi ka etendusi ja kontserte, siis ta ütleski juba tookord, et teeb seda viis aastat. Mina teen kooli pikema perspektiiviga," räägib Kroonikale Hanna-Liina äripartner Katre Kõrts, et asi ei olnud rahas.