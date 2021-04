SUUR FOTOVAATLUS | KOROONAPROOV: üksildased tantsijad ja lauljad proovisaalis, sõnateatri trupid arvuti taga ja lavaproovides 

Tõsi ta on, pole kaugeltki vahva teha proove nii, et puudub vähimgi aim, millal lavastus esietenduseni jõuab. Mängukavad on olnud ümbertegemiste löögi all möödunud aasta märtsist saadik ja keegi ei tihka kindlaid lubadusi välja öelda.

Sellesse, et maikuised mängukavad viimase komani kehtivad, ei usu eriti keegi. Sestap arvestavad nii mõnedki sõnateatrite trupid võimalusega, et äsja valmis saanud lavastus pääseb esietendusõhtule alles sügishooaja alguses. Rahvusooperi rahvas paistab olevat märksa optimistlikum: vast ikkagi õnnestub publikuga mais kohtuda. Mine tea, ehk lähebki õnneks...

IHUÜKSI BALLETISAALIS: „Märtsi keskpaigast olen töötanud proovisaalis üksinda,“ naeratab Eesti Rahvusballeti nooremsolist Anna Roberta Lahesoo. „Võtsin aja, et tegelda detailidega ning parandada enda tantsimist. Et aga ballett on suures osas partneriga tantsimine, siis see osa vajus tagaplaanile.“ Võimaluse eest teatri proovisaalis töötada on Anna Roberta tänulik, sest kodus jäänuks hüpped tegemata. Alumiste naabrite kodurahu huvides ei pannud Anan Roberta kordagi varvaskingi jalga. Praeguseks on Anna Roberta proovisaaliüksindus läbi. Alates ülemöödunud teisipäeval, mil Eesti Rahvusballett grupitööle tagasi liikus, sai ka rahvast rohkem. Harjutussaalis oli lausa tosin tantsijat, kes lubati pärast koroona kiirteste tuppa. Lõpuks ometi. Foto: Stanislav Moshkov

IGAHOMMIKUNE BALLETITREENING: „Balletitantsijale on igahommikune treening üks kõige tähtsam osa päevast ja see rutiin on meil tavalises töörütmis kuus päeva nädalas,“ ütleb Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris, kes ka pausi aegu end hommikust hommikusse balletisaali sisse sättis ja oma tantsijatega treeningu läbi viis. Tõsi, trupiliikmed viibisid kodus, ekraanide taga. „See, et me natukenegi saaksime rutiini hoida ja kasvõi natukenegi ekraanil kokku saada, oli väga tähtis nii tantsijatele kui ka repetiitoritele,“ lausub Linnar. „Tantsijaid me teisel pool ei näinud, sest tegime trenni läbi Facebooki. Nemad said seda kodus kohe või hiljem kaasa teha. Iga pedagoog tuli teatrisse, panime telefoni saali üles ja näitas harjutused ette.“ Kehval ajal sai tavalisest mobiiltelefonist rahvusballeti vägevamaid abilisi. Vähemalt treeningute alal. Foto: Stanislav Moshkov