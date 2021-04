HAKKABKI AJUDELE? Kas tulevärgina sähviv filmipilt põhjustab lastel õpiraskusi? 

Hille Karmi raamatus „Õnnerahva lood“ räägib lavastaja ja režissöör Ain Prosa, kuidas 1990ndate alguses, kui ta ETVsse tööle läks, öeldi, et kõige lühem kaader kestab viis sekundit, sest kiiremas pildis edastatud infot ei jõua inimene vastu võtta. Paari aasta pärast oli lühim kaader kaks sekundit ja praeguseks juba ammu alla sekundi. „Me areneme interaktiivses maailmas hästi kiiresti. Igasugune venitamine tähendab tänapäeva vaataja jaoks seda, et ta ei saa infot,“ on Prosa kirjeldanud pildikeele evolutsiooni.