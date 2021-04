Itaallased tormasid Dantet kaitsma 

Arno Widmann kirjutas 25. märtsil peetava Dante päeva puhul Frankfurter Rundschau kommentaaris, et ehkki Toscana murre, milles Dante oma tähtteose „Jumalik komöödia“ (1320) kirjutas, mõjutas palju itaalia keele arengut, on nüüdsed koolilapsed Dante kõnepruugi mõistmisega kimpus ‒ see on nii vananenud. Lisaks väitis Widmann, et siivutu William Shakespeare oli moraliseerivast itaallasest kaasaegsuse poolest valgusaastaid eespool, vahendab The Guardian.