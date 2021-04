„Jää ja tule laul“ ei jätku niipea? 

Hollywood Reporteri teatel on USA kirjanik sõlminud HBOga viieaastase lepingu umbkaudu 50 miljonile dollarile. Praegu tegeleb Martin „Troonide mängu“ viie sõsarprojektiga, mille seas on saaga eellugu „House of the Dragon“ ning sõdalaskuninganna Nymeriast rääkiv sari tööpealkirjaga „10 000 Ships“. Tulekul on ka animasari.