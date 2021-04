Meghani ja Harry poeg Archie on väga elevil, et temast saab vanem vend 

Archie saab mai algul kaheseks ning lähikuudel sünnib talle väike õde. "Archie teab, et temast saab varsti suur vend, ja ta tahab kangesti aidata," ütleb Us Weekly Allikas.

Meghan tunnistas mullu New York Timesile kirjutatud essees, et elas suvel üle raseduse katkemise. Uuest lapseootusest teatasid nad sõbrapäeval. Oprah Winfrey intervjuus paljastas Sussexi hertsogipaar, et tulekul on tütar. Rohkem lapsi neil plaanis pole. Briti meedia teatel on tõenäoline, et Meghan soovib teise lapse ilmale tuua koduseinte vahel.