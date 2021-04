Oscari-ennustused: võidutseb „Nomaadimaa“ 

Kuna McDormandil on juba kaks Oscarit olemas, läheb parima naispeaosatäitja Oscar tõenäoliselt Viola Davisele („Ma Rainey must tagumik“). Liiatigi pole selles kategoorias olnud pärast Halle Berryt (2002) ühtki mustanahalist laureaati. Parima meespeaosatäitja Oscari pälvib suure tõenäosusega sama filmi täht Chadwick Boseman, kes suri mullu vähki. Kõrvalosatäitjate kategoorias on soosikud Daniel Kaluuya („Juudas ja must Messias“), kes on rolliga pälvinud nii Kuldgloobuse kui Bafta, ning hiljutine Bafta laureaat Yuh-Jung Youn („Minari“). Võõrkeelse filmi kategoorias on suurfavoriit Thomas Vinterbergi joomadraama „Järgmine raund“.