Inimesed „Wonder Womani" staar teatas, et talle sünnib kolmas tütar

Gal Gadot Foto: Reuters/Scanpix

"Wonder Womani" tähe Gal Gadot välimus veebruarikuisel Kuldgloobuste galal vallandas kuulujutud lapseootusest, ning Iisraeli staar kinnitaski õige pea, et valmistub kolmanda lapse sünniks. Nüüd selgub, et tulekul on kolmas tütar.