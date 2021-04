Inimesed Ben Affleck loodab Jennifer Lopezi südant tagasi võita? Ohtuleht.ee , täna 13:00 Jaga: M

Ben Affleck ja Jennifer Lopez 2003. aastal. Foto: VIDA PRESS

Nüüd, kus Jennifer Lopezi ja endise pesapallitähe Alex Rodrigueze kihlus on ametlikult läbi, loodavad paljud J-Lo fännid, et ta võtab tagasi oma kunagise peigmehe Ben Afflecki, kes on praegu samuti vaba.