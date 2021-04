Cher nõuab, et isa loobuks Britney eestkostja rollist 

Jamie Spears on hoolitsenud oma kuulsa tütre rahaasjade eest 2008. aastast saadik. Ta määrati kohtu otsusel sellesse rolli pärast endise lapstähe langemist narkootikumide küüsi ning avalikku kokkuvarisemist. Isa on hoolitsenud ka Britney isiklike asjade eest.

Lauljatari finantse käsutab isa edasi, ehkki Britney on anunud, et kohus määraks sellesse rolli mõne neutraalse isiku. Superstaar saab varsti 40aastaseks. Tema pojad on peaaegu täismehed. Spearsi fännidest on paljud veendunud, et isa hoiab tütart enam-vähem vangis. Nad on algatanud liikumise "Vabastage Britney".