Russell Crowe'st saab uues Marveli filmis Zeus 

"Ronin oma ratta sadulasse," rääkis Crowe Austaalia LGBTQ+-raadiojaamale. "Sõidan Disney Foxi stuudiosse ja olen umbes kell 9.15 Zeus. See on "Thori" jaoks". See on mu viimane zeusitamise päev ja ma kavatsen sellest tõeliselt mõnu tunda."