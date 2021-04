VALUS PIHTIMUS: Stingi nelja-aastane lapselaps ei kõnni ega räägi 

37aastane Mickey ("Frances Ha") - Stingi ja tema teise abikaasa Trudie Styleri vanem tütar - kirjutab veebiküljel Romper.com, et Akira sündis tõsiste arenguhäiretega, kuid arstid ei oska ikka veel öelda, mis tal viga on. Los Angeleses elava Mickey enese vaimset tervist on puudega lapse kasvatamine kõvasti räsinud.

"Praegusel hetkel Akira ei räägi, ta ei kõnni, ta kuuleb mõlema kõrvaga halvasti, tal on madal vererõhk ja tugev mahajäämus," kirjutab mängu-, tehnoloogia- ja muusikaettevõtja Chris Kantrowitziga abielus olev Sumner. "Minu jaoks on emadus olnud emotsioonide ja vaimse tervise katsumuste Ameerika mäed. Mul on diagnoositud sünnitusjärgne ärevus ja sünnitusjärgne obsessiivne-kompulsiivne häire."

Stingi tütar ei varja, et teda on närinud kadedus sõprade laste tavapärase arengu üle. Mickeyt häirivad ka käärid emaduse ja beebinduse avaliku kuvandi ning tegelikkuse vahel. "Näen tendentsi, et kõike, mis puudutab emadust ja beebisid, näidatakse õndsalikult positiivsena." Ta on käinud Akiraga paljude arstide juures, kuid mõistis ühel hetkel: poega pole vaja "korda teha". "Kas ta tohib olla lihtsalt tema ise? See oli minu jaoks tähtis õppimishetk. Ma õpin ikka veel."