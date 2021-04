Inimesed Sandra ja Jalmar Vabarna õppisid arengutreeneriteks: tahame inimesi päriselt aidata! Katharina Toomemets , täna 15:00 Jaga: M

UUS AMET: Jalmar ja Sandra Vabarna soovisid veel midagi koos teha ja otsustasid arengutreeneriteks õppinuna panna käima oma online-koolituse, kus jagatakse nõu, kuidas oma eesmärkide poole püüelda ja seda efektiivselt teha. Foto: Silver Tõnisson

„Iga pühapäev on meil peres nuti- ja netivaba. See on kokku lepitud ja keegi pole pahane, et mis mõttes see täna on, tahaks tööd teha,“ räägib muusik Jalmar Vabarna. „Viimastel nädalatel pole me seda väikese beebi kõrvalt harrastanud, aga muidu võtsime Jalmariga korra nädalas aja, et midagi ainult kahekesi teha,“ lisab tema abikaasa Sandra Vabarna. Mõlemad on praeguseks sertifitseeritud arengutreenerid ja oma teadmisi-kogemusi jagatakse ühiskursusel teistelegi.