Kirsti Timmer meenutas Lea Dali Lioni pisarsilmil: need, kes räägivad, et Covidit pole olemas - olge nüüd vait! 

Lea ja Kirsti kohtusid aastal 1998 Terminaatori kontserdi backstage's, kui bändiliige Elmar Liitmaa Lea seltskonda tõi. "See oli kitsas ruum ja ta ei rääkinud mitte ühtegi sõna. Jaagup (Kreem - toim.) ütles, et Elmari uus pruut laulab hästi, aga rääkida ei oska," meenutas Kirsti saates ja rääkis, et mingist asjast läks neil Leaga jutuks ja neist said sõbrannad.