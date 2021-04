Margus Tsahkna traagilisest majapõlengust: lähemal pole surm meie perele kunagi olnud 

"Teiselt korruselt alla poja juurde tormates teadsin, et ta on sisse põlenud, aga õnneks leidsin eest magusalt magava poisi," räägib Margus. "Lähemal ei ole surm meie perele kunagi olnud. Istusime pühapäeva varahommikul neljakesi oma kodu õuel – oli väga soe kevad, emadepäeva hommik, ja vaatasime, kuidas meie kodu põles. Hiljem mõtlesin, et see tuli oligi nagu millegi lõpp ja millegi olulise algus – samal päeval olin vabaks saanud IRLi esimehe ametist."

2017. aasta 4. mail põles Tsahknate kodu. Põleng sai alguse õhksoojuspubma veast. "Tuli läks katuseräästasse, üks sein on põlenud, katus on maha lõhutud. Majas sees on veekahjustused,» kirjeldas mees ja ütles, et nad on nad tänu võlgu naabrile, kes põlengu algust märkas, nad üles äratas ja päästjad kutsus.