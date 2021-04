Andres Noormets: „Mulle nii metsikult on hakanud meeldima kõndimine. See on niisugune normaalne elamise rütm, mis hoiab õige joone peal.” 

Paatki oli sel päeval, mil Endla teatri dramaturg Ott Kilusk, Ugala teatri lavastaja ja näitleja Andres Noormetsaga järvele vestlema aerutasid, omaette tegelane. Sel lihtsal põhjusel, et kunagi kuulus see Ugala näitlejale Arvo Raimole. „Mulle tundus, et Arvo hoidis paati lihtsalt paigal keset järve, ilma et see oleks kuhugi liikunud,” muigab Andres takkajärele. Tõepoolest, esitluse aegu juhtus seegi, et sehkenda aerudega, kuidas tahad, aga paat püsis kindlameelselt täpselt ühe koha peal. Viljandi järve selles kohas, kustkaudu Viljandi paadimees tütarlapsi üle järve smugeldas.