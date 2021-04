FILMISAADE „DUUBEL“ | Palun, Netflix, tootke veel kvaliteetset telerämpsu! 

Jah, kinod on jätkuvalt suletud. Meel on kurb, ent õnneks aitab nukra meele vastu üks äärmiselt tõhus rohi. Nimelt on Netflixi jõudnud ühe üpriski halva (aga hea, aga siiski halva) tõsielusarja uus hooaeg. „The Circle'i“ osalejad võitlevad selle nimel, et olla kõige osavam sotsiaalmeediakasutaja. See kõlab juba eos hästi (halvasti)!