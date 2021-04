HÜVA NÕU | Ärevus ei anna rahu? Terapeut annab nõu, kuidas vabastada endast emotsioone, mis ei lase rahul tekkida 

Rännaku meetodi Eesti praktik Gerly Sepp sõnab, et sügaval meie sees, meie keskmes, on koht, kus on alati rahu ja see on meile alati kättesaadav. Kuid selleks, et kogeda rahu, tuleb meil ära kogeda ka teised tunded, mis rahu varjutavad.

“Kui püüame olla koguaeg heades tunnetes ega soovi kogeda emotsioone, mis on meile ebamugavad, siis tegelikult läheme just rahu seisundist kaugemale. Siis saame pigem kogeda ebaõnnestumise ja läbikukkumise tundeid,” selgitab ta. Sepp ütleb, et jõudmaks sügavasse rahusse enda sees, võiksime ära õppida, kuidas vabastada endast emotsioone.

Emotsiooni muudab ebamugavaks meie mõte sellest tundest