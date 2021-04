Airi Vipulkumar Kansar koroonakriisist Indias: surnute arv on tõusnud nii kiirelt, et neid ei jõua ära põletada 

Ametliku info kohaselt on Indias viimase ööpäevaga nakatunud üle 300 000 kodaniku, ent Vipukumar Kansari sõnul võib see number veelgi suurem olla.

„Indias on palju sellist populatsiooni, kes käivad ikka veel šamaanide juures,“ kirjeldab naine, kuidas paljud kodanikud meditsiinilist abi otsida ei pruugi. „Kui nad surevad, siis nad põletatakse ära ning me ei teagi, palju neid tegelikult võib olla.“

Suurlinnades ei jagu voodikohti ega hapnikuballoone ning asi on tõsine ka piirkonnas, kust on pärit naise abikaasa. „Mu mehe vanaema suri kolm päeva tagasi ära, mehe ema on hetkel haiglas,“ räägib Vipukumar Kansar. Emale haiglakoha leidmisega oli samuti probleeme, sõideti erahaiglast erahaiglasse. „Riiklikest haiglastest ei taha keegi isegi mõelda, seal magavad inimesed põrandatel ja nagu kilukarbis.“

Indias leviv uus tüvi murrab väidetavalt maha ka need, kes varasemalt juba vaktsineeritud. Surnute arv on aga kerkinud niivõrd kiirelt ja niivõrd kõrgele, et neid ei jõuta ära põletada. Kuigi surnute põletamine on Indias kombeks, on selleks tavaliselt spetsiifilised kohad. Nüüd tehakse seda aga lausa tänavatel.