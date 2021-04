Saund Igor Stravinski traagiline elu: „Kõigepealt suri mu vanem tütar, seejärel mu esimene naine ja kolm nädalat hiljem minu ema. Kõik nad surid ühes ja samas linnas – Pariisis. Ning ma jätsin Pariisi maha. Igaveseks.” Aigi Viira , täna 14:46 Jaga: M

GALERII

GEENIUS: Vene helilooja, pianist ja dirigent, kes olenemata kodakondsusest pidas end elu lõpuni Vene heliloojaks. Oma teoseid eelistas ta ise dirigeerida. Foto: Wikipedia

Šokeeritud publik. Vilekoor. Veel hullem, publik karjub nii valjult, et selle kisa seest pole enam orkestritki kuulda. Aasta on 1913. Pariislased ei suuda kuidagiviisi suhestuda Vene helilooja Igor Stravinski balletiga „Püha kevad“. Seda ettekannet jälgib ka moelooja Coco Chanel. Põnevusega. Teeb katset Stravinskiga suhelda, kuid ebaõnnestunult. Stravinski tunneb end läbikkunu ja hävitatuna ning on nii löödud, et ei soostu kellegagi kõnelema.