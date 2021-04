Gameboy Tetris: hästi suured Soome artistid pakkusid koostööd. Ma arvan, et võtan selle vastu 

Kuigi hetkel pole veel täiesti kindel, kas ja kui palju suviseid tegemisi koroona tõttu piirama hakatakse, on räpparil kontsertide näol päris korralikus koguses tööotsi planeeritud. „Ma ei julge seda numbrit öelda, aga see on ikkagi rets! Ma katsun mitte midagi muu teha. Ainult kontserdid,“ rääkis Botšarov.

Samuti avaldas mees, et viimaste aastate jooksul on ta erinevate artistidega niivõrd palju koostöid teinud, et katsub tänavu pisut piiri pidada: „Tuleb väga palju pakkumisi, aga vastu ma neid ei võta.“

Kraani täiesti kinni mees siiski ei keera: „No näiteks Soome artistid. Hästi suured, kõige suuremad kalad, pakkusid. Ja selle, ma arvan, võtan vastu.“ Saatejuhid uurisid, kas Botšarov peab nüüd soome keeles laulma hakkama, ent artist kinnitas, et tema jääb siiski eesti keelele truuks.