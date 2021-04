Inimesed Raivo Sersant: „On karjuvalt valus, et sa lahkusid ebaõiglaselt vara, armas eriline ja kordumatu Lea.“ Jaanus Kulli , täna 16:07 Jaga: M

Tartu Muusikapäevade 30 aastapäeva kontsert. 1. mai 2009. Foto: Raivo Sersant

„Mul on elus kaks korda muusikat kuulates ihukarvad püsti tõusnud. Esimest korda sündiski see kuuldes Lea Dali Lioni laulmas. Kui ma teda üleüldse esimest korda elus teda laulmas nägin, teadmata enne seda temast mitte kui midagi. Vaatamata sellele, et olin ju enne seda muusikat oma elus enda arvates päris palju kuulnud,“ tunnistab menubändide Andromeeda, Radar ja Ultima Thule mänedžer, praegune muusikaärimees Raivo Sersant.