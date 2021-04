Inimesed FOTOD | Lea Dali Lioni sõbranna Külli Rummel: tal ei olnud iialgi probleemi kell kaks öösel teed jooma tulla, kui end kurvana tundsin Katharina Toomemets , täna 14:02 Jaga: M

Külli ja Lea Foto: Erakogu

"Suurim õpetus, mille Lealt sain on see, et ei tohi iseenda seest ära kaduda. Inimene peab olema ise ja päris, vaid siis on ta õigel rajal ning ilusaim ja parim variant iseendast," ütleb Lea Dali Lioni pikaaegne lähedane sõbranna, fotograaf Külli Rummel.