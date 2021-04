DIPLOMAATILINE TRAGIKOMÖÖDIA: eeskujulik süürlane ei saa Eesti kodakondsust, sest tema kodumaa ametnikud ei vasta e-kirjadele 

Ehkki Eestis hästi integreerunud süürlasel on tähtajatu elamisluba ja täidetud kõik eeldused, et saada Eesti kodakondus, keeldub riik talle seda andmast, sest Süüria ei väljasta dokumente selle kohta, kas mees on eelmisest kodakondsusest vabastatud. Sarnane probleem on Eestis mitmel teiselgi inimesel.