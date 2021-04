Sotsiaalmeedias mälestatakse Lea Dali Lioni: „Oh, sa mu imeilus hing. Inglitel veab.“ 

Lea hea sõbranna Kirsti Timmer jagab ühist kaadrit ja kirjutab: "Mida kõike sai koos tehtud. Reisitud. Naerdud. Nutetud.... Ma ei oska midagi siia kirjutada. Sa ütlesid lõpus, et ei karda minna, et sa oled valmis... Ma ei uskunud sind, aga loodan südamest, et see nii oli. Ilusat lendu, Lea, sa saidki Universumiga üheks... Oh Jumal..."

Kroonika endine peatoimetaja Krista Lensin kirjutab Lea Facebooki seinal: "Oh, sa mu imeilus hing...inglitel veab."

Saatejuht Liisa-Indra Pajuste kirjutab, et Lea ütles saate kaadri taga kristalle lauale sättides, et tal on inglid kogu aeg ümber ja vahel paistab, et nad tantsivad rõõmust. "Nii et ma loodan, et sa hoopis tantsid. Ja laulad. Rõõmust ja armastusest, mis sa nüüd oled ja oma lähedastele särad. Puhas inspiratsioon. Lihtsalt nii ilus naine."