Telekaunitaril diagnoositi haruldane vaimne häire 

USA näitlejanna (33) rääkis oma lõhestunud isiksustest psühhiaater Daniel Ameni veebiküljel avaldatud videos. Varem on ta avalikustanud, et teda on lapsena seksuaalselt kuritarvitatud. Dr Ameni sõnul ongi AnnaLynne'i dissiotsiatiivne isiksusehäire tekkinud nende koletute mälestuste unustamiseks.