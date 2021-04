Elizabeth II avaldas oma 95. sünnipäeva puhul tänusõnumi 

"Olen saanud tänase 95. sünnipäeva puhul palju häid soove, mille eest olen väga tänulik. Meie perel on küll suure kurbuse aeg, kuid meid kõiki on trööstinud nii Ühendkuningriigist, rahvaste ühendusest kui kogu maailmast saabunud järelehüüded mu abikaasale. Soovin koos perega teid kõiki tänada viimastel päevadel ilmutatud toetuse ja heasoovlikkuse eest. Meid liigutab sügavalt jätkuv meeldetuletus, et Philip avaldas oma elu jooksul lugematutele inimestele erakordset mõju."