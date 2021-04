Inimesed Silvia Ilvese töö ERSOs pannakse pausile: „Teadsin juba aasta alguses, et leping lõppeb.“ Liisa Mugra , täna 16:16 Jaga: M

Silvia Ilves Foto: Rauno Vahtre

Eesti riiklik sümfooniaorkester otsib endale avaliku konkursiga uut tšellorühma kontsertmeistrit. Kuigi avalikkuses on spekuleeritud, et asendust otsitakse just Silvia Ilvesele, on tegelikkuses tegu täiesti teise ametikohaga ja Ilvese leping pidigi lõppema. „See oli tähtajaline leping,“ selgitab tšellist.