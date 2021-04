„ARVASIN, ET SUREN ...“ Pandeemiat pettuseks nimetanud rokilegendil diagnoositi Covid 

Nugent rääkis karedal häälel, et on viimased kümme päeva vaevelnud gripilaadsete sümptomite käes - pea on paks, keha valutab. "Arvasin, et suren," tunnistas Nugent ja lisas, et on viimased päevad suutnud end voodist välja ajada üksnes roomates. "Aga ma tegin seda, ma roomasin."