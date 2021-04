Briti sekspomm Katie Price kihlus KAHEKSANDAT korda! 

Sedapuhku libistas noorpõlves Jordani nime all tegutsenud modellile ja teletähele (42) kihlasõrmuse sõrme temast kümme aastat noorem Carl Woods, kellega ta on koos olnud kümme kuud. Katie paljastas, et Carl palus enne ühele põlvele laskumist kosjaluba nii tema emalt-isalt kui ka poeg Juniorilt (15), kelle isa on Katie eksabikaasa Peter Andre. Poptäht Andrega on Price'il ka tütar Princess Tiamii Crystal Esther.