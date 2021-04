Tänavusteks Kuldnõela nominentideks on Triinu Pungits, Tallinn Dolls ja Lilli Jahilo 

Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib: "Lilli Jahilo trumbiks on tunnete keele valdamine poeedi tasemel. Tema asjad tunduvad eemalt vaadates lihtsad – selged siluetid, puhtad vormid, naiselikkus peene maitsenüansina minimalismi hulka timmitud. Kõik aga muutub esimesest puudutusest! Jahilo valib materjalid, mis kohe suhtlevad, kui sõrmed siidile libistad ja värvid, milles rulluvad lahti lood – vahet pole, kas ta väljendab end antud hetkel tundlikult maha keeratud või jõulisemas gammas. Esimeses on ta eriti osav. Asi läheb veelgi põnevamaks Lilli loomingut pahupidi pöörates – välja tuleb tehnoloogiline täiuslikkus, mis on omane kõrgmoele. Ega see lihtne ilu niisama lihtsalt sünni – proportsioonid on millimeetri peale paika timmitud. Ma ei liialda öeldes, et Lilli Jahilo lihtsus on kopeerimatult geniaalne."